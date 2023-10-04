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08:09, 4 октября 2023Россия

Появились подробности о сбитых в Белгородской области дронах

Белгородский губернатор Гладков: над областью сбито около 19 беспилотников

Фото: Leah Millis / Reuters

Над Белгородской областью в ночь на среду, 4 октября, системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников и сбили около 19 объектов. Такие подробности раскрыл губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены 3 автомобиля», — сообщил он.

Власти продолжат подомовой обход, чтобы зафиксировать все повреждения в результате атаки беспилотников на Белгород, Белгородский и Корочанский районы.

Сначала система ПВО сработала над Белгородской областью вечером 3 октября. Тогда она уничтожила два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотник самолетного типа. Затем средства ПВО сработали 4 октября над Белгородом и Белгородским районом.

Оружие России
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    Анастасия Шейкина
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