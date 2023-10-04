Силы ПВО перехватили над территорией России 31 дрон ВСУ за ночь

Силы ПВО за ночь уничтожили 31 дрон ВСУ над территорией трех российских областей

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь со вторника, 3 октября, на среду, 4 октября, перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российскими военными пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам в РФ. Дроны были ликвидированы над территорией трех регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей. «Был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские бойцы из подразделения специального назначения начали применять на сватовском направлении (Сватово — Кременная) FPV-дроны «Упырь».