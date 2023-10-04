Над приграничным российским регионом система ПВО сбила воздушные цели

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты воздушные цели

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбиты воздушные цели. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Накануне днем Гладков сообщил, что в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа районе населенного пункта Головино, никто не пострадал.

В Минобороны уточнили, что вечером 3 октября средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотный летательный аппарат.