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01:54, 4 октября 2023Россия

Над приграничным российским регионом система ПВО сбила воздушные цели

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты воздушные цели

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбиты воздушные цели. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Накануне днем Гладков сообщил, что в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа районе населенного пункта Головино, никто не пострадал.

В Минобороны уточнили, что вечером 3 октября средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотный летательный аппарат.

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    Марина Совина
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