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16:55, 3 октября 2023Россия

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в российском регионе

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, ПВО сработала в районе населенного пункта Головино.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — рассказал глава Белгородской области.

Ранее регион несколько раз подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Так 3 октября в небе над Белгородской областью были сбиты еще несколько беспилотников, а с земли область подверглась нескольким обстрелам.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.

Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал главный удар.

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    Марк Леонов
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