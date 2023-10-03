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12:25, 3 октября 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотников по России

МО РФ: системы ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Около 11:00 по московскому времени была пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) и двух БПЛА самолетного типа. Об этом во вторник, 3 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью.

Ранее о том, что в Грайворонском округе приграничного российского региона сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Она сбила несколько целей, написал политик, но не стал уточнять, каких именно. в районе хутора Масычево.

В июне президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.

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    Евгения Куликова
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