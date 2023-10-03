Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО и беспилотник над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотник самолетного типа над российским регионом. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что попытка совершения террористической атаки по объектам на территории России была пресечена вечером 3 октября.

Ранее в ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря вблизи Крыма.