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22:13, 3 октября 2023Россия

Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО и беспилотник над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью

Фото: MOD Russia / Globalloookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотник самолетного типа над российским регионом. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что попытка совершения террористической атаки по объектам на территории России была пресечена вечером 3 октября.

Ранее в ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря вблизи Крыма.

Оружие России
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    Марина Совина
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