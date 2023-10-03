Российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» вблизи Крыма

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» вблизи Крыма

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету «Нептун» вблизи Крыма, об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Отмечается, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с использованием противокорабельной ракеты была пресечена 3 октября около 20:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова», — добавили в Минобороны.

Вечером 3 октября в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Соответствующее сообщение опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя заявили, что морской и наземный общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение.

25 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Михаил Развожаев тогда рассказал, что была сбита одна ракета в районе аэродрома Бельбек, в результате случившегося никто не пострадал.