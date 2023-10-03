В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Соответствующее сообщение опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник, под опубликованным видео со звуковым сигналом тревоги.

Иных подробностей губернатор не привел.

В свою очередь в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя заявили, что морской и наземный общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение.

25 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Михаил Развожаев тогда рассказал, что была сбита одна ракета в районе аэродрома Бельбек, в результате случившегося никто не пострадал.