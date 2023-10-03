Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:36, 3 октября 2023Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Соответствующее сообщение опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник, под опубликованным видео со звуковым сигналом тревоги.

Иных подробностей губернатор не привел.

В свою очередь в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя заявили, что морской и наземный общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение.

25 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Михаил Развожаев тогда рассказал, что была сбита одна ракета в районе аэродрома Бельбек, в результате случившегося никто не пострадал.

***
Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили возможности помогать Украине

    На Западе задумались о прекращении помощи Украине

    В США заявили об отсутствии доказательств масштабной коррупции на Украине

    Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера

    В Германии разозлились из-за слов о возможности договориться с Россией

    Отец Илона Маска рассказал о сотнях любовниц, опасных приключениях и секретах сына. Почему он считает молодых слабаками?

    Российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» вблизи Крыма

    Психолог дала совет не согласным на свободные отношения людям

    Россия закрыла въезд молдаванам из-за притеснения российских журналистов

    В Германии назвали рецепт справедливого мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости