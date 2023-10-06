СК обвинил замкомандира войсковой части ВСУ в жестоком обращение с пленными

Украинского командира объявили в розыск за жестокое обращение с пленными

Российские следователи предъявили обвинение заместителю командира войсковой части А3160 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Бурковскому в военных преступлениях. Об этом в пятницу, 6 октября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, Бурковский допустил жестокое обращение с пленными военнослужащими ВС РФ. Замкомандира части и по совместительству главный инженер объявлен в розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

4 октября СКР начал расследование факта пытки и удушения российского пленного бойцами ВСУ. Поводом стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором запечатлены жестокие пытки россиянина.