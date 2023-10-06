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20:10, 6 октября 2023Ценности

Бузова появилась на публике в откровенном наряде и с крестом на шее

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова посетила премию «Жара Music Awards» в откровенном виде. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя звезда во время мероприятия сменила несколько нарядов. В том числе она появилась на публике в кожаном черном костюме. Комплект состоял из кроп-топа с чашками и фигурными деталями в нижней части изделия и макси-юбки с разрезом до верхней части бедра.

Также знаменитость дополнила образ ботфортами на каблуках и длинными перчатками с широкими раструбами. Кроме того, Бузова надела бусы с украшением в виде креста.

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«По итогам зрительского голосования — благодаря вам — я получила две награды: "Инфлюэнсер года" и "Видео года" за клип "Верни"», — указала в подписи исполнительница.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова также после похудения появилась на премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде. 40-летняя певица вышла в свет в серебристом приталенном платье длины макси на лямках и с капюшоном. Предмет гардероба был оформлен глубоким декольте, обнажающим часть груди звезды.

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    Карина Черных
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