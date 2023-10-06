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17:24, 6 октября 2023Ценности

Седокова вышла в свет в откровенном наряде после похудения на девять килограммов

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после похудения появилась на премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде. Соответствующие видео публикует Super.ru в своем Telegram-канале.

40-летняя певица вышла в свет в серебристом приталенном платье длины макси на лямках и с капюшоном. Предмет гардероба был оформлен глубоким декольте, обнажающим часть груди звезды. Свой образ она дополнила остроносыми туфлями на шпильках.

Знаменитость рассказала, что недавно переживала тяжелый период, во время которого набрала лишний вес. Однако впоследствии ей удалось похудеть на девять килограммов.

Ранее в октябре российская блогерша, предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова также снялась в откровенном наряде. 35-летняя инфлюэнсерша сняла себя на видео, стоя у зеркала в нижнем белье итальянского бренда стритвир-одежды премиум-класса Off White. Бизнесвумен показала стройную фигуру и тату на бедрах в комплекте черного цвета.

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    Карина Черных
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