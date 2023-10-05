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18:31, 5 октября 2023Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша, предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша сняла себя на видео, стоя у зеркала в нижнем белье итальянского бренда стритвир-одежды премиум-класса Off White. Так, бизнесвумен показала стройную фигуру и тату на бедрах в комплекте черного цвета, который состоял из топа без косточек на тонких лямках с логотипом марки и стрингов V-образной формы.

Кроме того, Самойлова распустила волосы и накрасила губы нюдовой помадой. «Выходить в Instagram в четыре часа дня так можно?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Ранее в октябре бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала откровенные фото с фразой «я секс-символ эпохи». 41-летняя телеведущая снялась в темно-зеленом приталенном комбинезоне без рукавов и с широкими штанинами. Наряд был оформлен декольте, открывающим часть груди.

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    Карина Черных
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