Охотник показал видео с подстреленной «кровососущей чупакаброй»

Охотники из Бразилии рассказали, что подстрелили чупакабру, и показали видео

Охотники из Бразилии заявили, что подстрелили легендарную «кровососущую чупакабру», и показали ее на видео. Об этом сообщает Midamax.

Выложенный бразильскими охотниками ролик стал вирусным в соцсетях. В нем несколько мужчин, которые охотились на кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу, рассказывают, что подстрелили чупакабру — мифическое создание, которое по ночам пьет кровь у домашнего скота. Затем в кадре появляется небольшое бездыханное существо с руками, похожими на человеческие, и заметными острыми зубами. Охотники за кадром объясняют, что их собаки учуяли чупакабру и дрались с ней, а затем один из мужчин выстрелил в нее из ружья.

Однако биолог Хосе Милтон Лонго, посмотрев видео, сообщил СМИ, что охотники, вероятнее всего, выдали за чупакабру тело обезьяны-ревуна, которые часто встречаются в этих местах. Причем, судя по состоянию, ревун пролежал в лесу не меньше недели, прежде чем его нашли охотники, и совершенно точно не был подстрелен прямо перед началом съемки.

Ранее жительница американского городка Хилл Кантри сообщила, что видела во дворе своего дома «чупакабру». У желтовато-коричневого животного размером с крупную собаку были длинный хвост и очень большие заостренные уши.