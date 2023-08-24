Женщина обнаружила «чупакабру» во дворе своего дома

В США женщина обнаружила во дворе похожее на чупакабру существо

Жительница американского городка Хилл Кантри, штат Техас, обнаружила во дворе своего дома «чупакабру» и озадачила пользователей сети и специалистов. Об этом сообщает KENS 5.

Тина Калиг рассказала, что выглянула в окно и заметила похожее на чупакабру существо, гуляющее по ее двору. У желтовато-коричневого животного размером с крупную собаку были длинный хвост и очень большие заостренные уши. Существо прошло по двору, остановилось у куста, чтобы полакомиться упавшими с него ягодами, а затем скрылось в зарослях.

Женщина успела сфотографировать животное и опубликовала снимки в социальной сети Nextdoor, предназначенной для общения с соседями. Более 100 местных жителей высказали предположения, что за существо пробралось во двор Калиг.

Некоторые посчитали, что неопознанное существо — это пума, которая, согласно местной легенде, иногда появляется в окрестностях городка. По словам властей, никому еще не удавалось сфотографировать пуму.

В настоящее время глава местной муниципальной администрации пытается выяснить, что за существо видела Калиг. Снимки животного были переданы в зоопарк в городе Сан-Антонио. По мнению сотрудников зоопарка, существо похоже на койота или собаку с кожным заболеванием.

Чупакабра — часть современного американского фольклора. Считается, что у существа большие клыки и горящие красные глаза. Ранее его замечали в Пуэрто-Рико, Мексике, а также в других частях Центральной и Южной Америки и на юге США.

Ранее сообщалось, что мифическая чупакабра попала в объектив дрона на поле в Боливии. Таинственное существо, которое якобы высасывало у животных кровь, удалось заснять после того, как оно перебило несколько голов скота.