Таинственную «чупакабру» после нападения на животных заснял дрон

«Чупакабра» высасывала у лам и альпак кровь и попала в объектив дрона в Боливии

Мифическая чупакабра попала в объектив дрона на поле в Боливии. Как сообщает Daily Mail, таинственное существо, которое якобы высасывало у животных кровь, удалось заснять после того, как оно перебило несколько голов скота.

Таинственное двуногое создание заснял фермер из департамента Оруро. Это произошло после того, как в округе начали находить обескровленных коров, лам и альпак, на которых явно кто-то совершил нападение.

Оно странное. Похоже на собаку, но в районе спины у него горб. Глядя на снимки, кажется, что оно совпадает с описанием чупакабры Карла Флорес режиссер и оператор из Боливии

Представитель администрации столицы Оруро, города Чаллапата, Люсио Португал заявил в комментарии СМИ, что не может сказать наверняка «чупакабра это или нет». Однако он подтвердил, что у найденных животных кто-то выпил кровь от зоны шеи до живота.

Незадолго до этого в Гватемале нашли безжизненными около 75 домашних птиц, среди которых были утки, индейки и курицы. Вину за таинственный инцидент также возложили на чупакабру.

Чупакабра – часть современного американского фольклора. Считается, что у существа большие клыки и горящие красные глаза. Ранее его замечали в Пуэрто Рико, Мексике, а также в других частях Центральной и Южной Америки и на юге США.

В 2021 году сообщалось, что скотоводы из чилийского поселка Кольчане обратились к властям с просьбой найти виновника потери десятков зверей, у которых кто-то высасывл кровь по ночам. Местные жители решили, что виновником нападений была чупакабра.