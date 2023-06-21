Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:03, 21 июня 2023Из жизни

Таинственную «чупакабру» после нападения на животных заснял дрон

«Чупакабра» высасывала у лам и альпак кровь и попала в объектив дрона в Боливии

Кадр: Jam Press Vid

Мифическая чупакабра попала в объектив дрона на поле в Боливии. Как сообщает Daily Mail, таинственное существо, которое якобы высасывало у животных кровь, удалось заснять после того, как оно перебило несколько голов скота.

Таинственное двуногое создание заснял фермер из департамента Оруро. Это произошло после того, как в округе начали находить обескровленных коров, лам и альпак, на которых явно кто-то совершил нападение.

Оно странное. Похоже на собаку, но в районе спины у него горб. Глядя на снимки, кажется, что оно совпадает с описанием чупакабры

Карла Флоресрежиссер и оператор из Боливии

Представитель администрации столицы Оруро, города Чаллапата, Люсио Португал заявил в комментарии СМИ, что не может сказать наверняка «чупакабра это или нет». Однако он подтвердил, что у найденных животных кто-то выпил кровь от зоны шеи до живота.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Незадолго до этого в Гватемале нашли безжизненными около 75 домашних птиц, среди которых были утки, индейки и курицы. Вину за таинственный инцидент также возложили на чупакабру.

Чупакабра – часть современного американского фольклора. Считается, что у существа большие клыки и горящие красные глаза. Ранее его замечали в Пуэрто Рико, Мексике, а также в других частях Центральной и Южной Америки и на юге США.

В 2021 году сообщалось, что скотоводы из чилийского поселка Кольчане обратились к властям с просьбой найти виновника потери десятков зверей, у которых кто-то высасывл кровь по ночам. Местные жители решили, что виновником нападений была чупакабра.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о падении беспилотника под Новой Москвой
    Раскрыт способ ВСУ скрывать реальное количество погибших
    В Херсонской области выросло количество погибших после разрушения Каховской ГЭС
    В Китае выразили надежду на независимость Германии
    Спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего батискафа
    Названы необходимые условия для заморозки украинского конфликта
    Влияние украинского конфликта на выборы в США оценили
    Российский актер умер на 37-м году жизни
    Таинственную «чупакабру» после нападения на животных заснял дрон
    Стало известно о падении еще двух беспилотников в Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.