Чупакабру заподозрили в загадочных убийствах десятков зверей

Скотоводы из чилийского поселка Кольчане обратились к властям с просьбой найти виновника гибели десятков зверей. Об этом сообщает сайт Rio Negro.

Животные стали гибнуть в ноябре прошлого года. Загадочный убийца атаковывал их по ночам, а затем скрывался, не оставляя следов. Такое поведение не характерно ни для одного из хищников, которые обитают в тех местах.

К настоящему моменту из-за нападений погибли более 50 животных, в том числе ламы и альпаки. Первоначально местные фермеры считали, что зверей убивает человек, однако большое количество погибших животных породило подозрения, что в окрестностях Кольчане завелась чупакабра.

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование.

В 2019 году жительница Благовещенска обвинила чупакабру в гибели нескольких кроликов и кур. Она призвала хозяев скота быть внимательными и беречь животных от кровососущего зверя.