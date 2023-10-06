Агрессивные вороны захватили испанский город

Oddity Central: в испанском городе Правия вороны начали атаковать дома и машины

В испанском городе Правия, провинция Астурия, стаи ворон начали атаковать дома и автомобили местных жителей. Об этом сообщает Oddity Central.

Горожане заметили агрессивное поведение птиц в мае. Вороны по непонятной причине стали врезаться в окна домов и в машины со всей силы. Птицы ранят себя до крови, но не останавливаются. По словам одной из местных жительниц, она видела, как 17 ворон ломились в окно одного из домов. Женщина также рассказала, что из-за непрекращающихся атак ее соседу пришлось перекрасить машину, так как ее расцарапали птицы.

Поначалу местные жители считали, что вороны таким образом защищают от опасности своих детенышей. Однако агрессивное поведение птиц не закончилось даже после окончания брачного периода. Теперь некоторые горожане предполагают, что вороны атакуют дома из-за нехватки пищи и постоянного разрушения их естественной среды обитания.

Местным властям и мэру города уже несколько месяцев поступают жалобы от обеспокоенных жителей, однако несмотря на многочисленные попытки остановить птиц не получается. Власти пытались поймать ворон с помощью ловушек и отпугивать их специальными воздушными шарами, но безуспешно. Сейчас они планируют использовать сети, чтобы не давать птицам приближаться к домам.

Ранее сообщалось, что в Великобритании эксперты по вредителям заявили, что в стране началось нашествие суперкрыс-мутантов, на которых не действуют яды. Заявления были сделаны после того, как многие британцы начали публиковать фото и видео грызунов, которые открыто бегают по улицам днем, разоряют мусорные контейнеры и вторгаются в дома.

