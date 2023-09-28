В Великобритании заявили о нашествии суперкрыс-мутантов

Daily Mail: в Великобритании заявили о нашествии устойчивых к яду крыс

В Великобритании эксперты по вредителям заявили, что в стране началось нашествие суперкрыс-мутантов, на которых не действуют яды. Об этом сообщает Daily Mail.

Заявления были сделаны после того, как многие британцы начали публиковать фото и видео грызунов, которые открыто бегают по улицам днем, разоряют мусорные контейнеры и вторгаются в дома. Глава крупной лондонской компании по борьбе с вредителями PestGone Environmental Марк Мозли заявил, что главной причиной вторжения является появление новой породы крыс, которые почти неуязвимы к ядам. «Главная проблема в том, что они становятся устойчивыми к ядам. Разработка нового продукта потребует 80-90 миллионов фунтов и займет десятилетие», — пояснил специалист.

Кроме того, грызуны не только плодятся, но и становятся крупнее. Сотрудники его фирмы регулярно ловят крыс размером с небольших кошек — около метра в длину, считая хвост. Мозли уверен, что проблема в том, что их добычей все чаще становятся отходы высококалорийной пищи — чипсов, полуфабрикатов и так далее. Еще одной причиной быстрого распространения крыс является нерегулярный вывоз мусора во многих городах. Например, в Лидсе грызуны захватили территорию крупного поместья из-за гор мусора, за что городскому совету пришлось извиняться.

Мозли также заявил, что крысы начали вести себя более нагло во время локдауна из-за пандемии COVID-19. Многие здания надолго остались без присмотра, и крысы обустроили там гнезда. При этом они начали совершать более агрессивные вылазки к жилым постройкам, так как миллионы людей работали дома, что увеличило количество пищевых отходов. Эксперты компании Rentokil, борющейся с вредителями в домовладениях, заявляли, что количество крыс в Британии увеличилось на 6,4 процента только с 2022 года, а всего за последние годы их стало больше на 25 процентов.

Daily Mail также приводит истории людей, которые столкнулись с нашествием крыс. Одна женщина рассказала, что грызуны повадились по ночам таскать из вазы для фруктов в ее доме бананы. Мужчина из Корнуолла заявил, что крысы начали проникать в дома в его районе, причем одна из соседок переехала, после того как они ночью забрались к ней в кровать.

Жители курортного городка Тенби в Южном Уэльсе рассказали, что туда «вторглась огромная армия крыс». Грызуны поселились на холме над городом и совершают регулярные набеги на дома и свалки.

Ранее сообщалось, что мусорщикам запретили ездить в один из районов британского города Глазго из-за огромных крыс, которые бесчинствуют на его улицах. По словам местных жителей, там можно встретить особей размером с собак породы чихуахуа.