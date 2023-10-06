Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 6 октября 2023Силовые структуры

Суд оштрафовал блогера Белоцерковскую за отсутствие отчетов о финансировании

Суд оштрафовал блогера Белоцерковскую за отсутствие отчетов о финансировании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал блогера Веронику Белоцерковскую (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) на 35 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Блогера признали виновной по части 2 статьи 19.34 (Непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) КоАП РФ. Установлено, что Белоцерковская не подала в Минюст отчеты о своей деятельности и финансировании. Сама она на заседании не присутствовала.

В феврале Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии за фейки о Вооруженных силах России. Ей также запрещено в течение пяти лет после отбытия наказания заниматься администрированием интернет-ресурсов. Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    «Сигнал врагам Москвы на Западе». Как в мире отреагировали на выступление Путина на «Валдае» и что встревожило СМИ?

    Пашинян попросил у ЕС помощи с беженцами из Карабаха

    На родине режиссера знаменитого аниме установили семиметровое копье

    Ссору Мишеля и фон дер Ляйен назвали свидетельством раскола в ЕС

    Эндокринолог назвала простой способ успокоить нервы

    Отец Бритни Спирс попал в больницу с тяжелой инфекцией

    Бывший солист «Короля и Шута» записал песню с героями «Смешариков»

    Российскому депутату сократили тюремный срок за участие в СВО

    Уколы для похудения спровоцировали убытки производителей продуктов питания

    Россиянкам перечислили устаревшие сочетания в одежде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости