Суд оштрафовал блогера Белоцерковскую за отсутствие отчетов о финансировании

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал блогера Веронику Белоцерковскую (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) на 35 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Блогера признали виновной по части 2 статьи 19.34 (Непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) КоАП РФ. Установлено, что Белоцерковская не подала в Минюст отчеты о своей деятельности и финансировании. Сама она на заседании не присутствовала.

В феврале Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии за фейки о Вооруженных силах России. Ей также запрещено в течение пяти лет после отбытия наказания заниматься администрированием интернет-ресурсов. Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.