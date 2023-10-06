Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 6 октября 2023Силовые структуры

Генпрокуратура России урегулировала спор из-за акций с миллиардером Мельниченко

Генпрокуратура России отозвала иск к миллиардеру Мельниченко из-за акций

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Генпрокуратура России отозвала иск о взыскании акций компании «Сибэко» с подконтрольного миллиардеру Андрею Мельниченко предприятия «Кузбассэнерго» в связи с урегулированием спора и заключением соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирскую генерирующую компанию.

Стороны договорились, что «Кузбассэнерго» направит финансовые средства за ценные бумаги на детскую благотворительность.

Спорные акции «Сибэко» принадлежали экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, арестованному по обвинению в создании ОПГ и других преступлениях. Он договорился с Мельниченко о продаже ценных бумаг, чтобы их не конфисковали в пользу государства. Генпрокуратура сочла сделку коррупционной и подала в суд на структуры миллиардера о ее отмене.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012-го по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

    Боррель уточнил дату вступления Украины в Евросоюз

    Эндокринолог назвала идеальный завтрак для бодрости на весь день

    Названы самые дорогие футболисты РПЛ

    Кремль прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

    Стали известны подробности истязания годовалого ребенка в Москве

    В Армении опровергли визит делегации Минобороны России в Ереван

    Международному союзу конькобежцев предложат вернуть белорусов на турниры

    В Кремле оценили речь Путина на «Валдае»

    Песков заявил об отсутствии финального доклада по крушению самолета Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости