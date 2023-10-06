Генпрокуратура России урегулировала спор из-за акций с миллиардером Мельниченко

Генпрокуратура России отозвала иск к миллиардеру Мельниченко из-за акций

Генпрокуратура России отозвала иск о взыскании акций компании «Сибэко» с подконтрольного миллиардеру Андрею Мельниченко предприятия «Кузбассэнерго» в связи с урегулированием спора и заключением соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирскую генерирующую компанию.

Стороны договорились, что «Кузбассэнерго» направит финансовые средства за ценные бумаги на детскую благотворительность.

Спорные акции «Сибэко» принадлежали экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, арестованному по обвинению в создании ОПГ и других преступлениях. Он договорился с Мельниченко о продаже ценных бумаг, чтобы их не конфисковали в пользу государства. Генпрокуратура сочла сделку коррупционной и подала в суд на структуры миллиардера о ее отмене.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012-го по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года.