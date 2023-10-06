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19:36, 6 октября 2023Мир

Генсек НАТО объявил о создании группы для изучения южных соседей альянса

Генсек НАТО создает группу по изучению южных соседей с Ближнего Востока и Африки

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг создает группу для изучения южных соседей блока, в том числе, стран Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля. Об этом говорится в заявлении на сайте Североатлантического альянса.

«Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назначил группу независимых экспертов в поддержку обзора подхода НАТО к соседнему южному региону, в частности, к Ближнему Востоку, Северной Африке и Сахелю. Председателем группы назначена профессор Ана Сантуш Пинту из Португалии», — говорится в сообщении.

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    Семен Александров
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