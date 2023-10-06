Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:28, 6 октября 2023Мир

Орбан высказался по вопросу вступления Грузии в Евросоюз

Премьер Венгрии Орбан: Грузия нужна ЕС из-за своего стратегического положения
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Грузия за счет своего стратегического положения очень нужна Европейскому союзу (ЕС), заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, несправедливо, что ей до сих пор не предоставили статус кандидата. Премьер сообщил, что кабмин страны в полном составе посетит Тбилиси. «Мы должны поделиться с вами тем, что имеем, потому что мы в вас в любом случае нуждаемся. У вас стратегическая позиция», — высказался он по вопросу вступления Грузии в ЕС.

По мнению Орбана, ЕС «устал от расширения». Кроме того, он обвинил европейских лидеров в эгоизме и нежелании, чтобы Грузия получила деньги после вступления в сообщество.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что получил от всех лидеров европейских стран подтверждение готовности принять страну в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко оценил действия Зеленского фразой «ведет себя абсолютно правильно»

    В нападении на лидера немецкой оппозиционной партии АдГ заподозрили СБУ

    Странам-кандидатам в члены ЕС предложили предоставить четкую дорожную карту

    Звезда «Универа» показала фигуру после похудения

    Орбан высказался по вопросу вступления Грузии в Евросоюз

    Промоутер Емельяненко рассказал о прогрессе в реабилитации бойца

    Коллеги сообщили о внезапной пропаже актрисы Елены Кондулайнен

    Президент Болгарии отметил неготовность ЕС к продолжению конфликта на Украине

    15-летний сын Кадырова стал Героем Чечни

    ЕС предрекли судьбу основного финансового донора для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости