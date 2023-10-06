Орбан высказался по вопросу вступления Грузии в Евросоюз

Премьер Венгрии Орбан: Грузия нужна ЕС из-за своего стратегического положения

Грузия за счет своего стратегического положения очень нужна Европейскому союзу (ЕС), заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, несправедливо, что ей до сих пор не предоставили статус кандидата. Премьер сообщил, что кабмин страны в полном составе посетит Тбилиси. «Мы должны поделиться с вами тем, что имеем, потому что мы в вас в любом случае нуждаемся. У вас стратегическая позиция», — высказался он по вопросу вступления Грузии в ЕС.

По мнению Орбана, ЕС «устал от расширения». Кроме того, он обвинил европейских лидеров в эгоизме и нежелании, чтобы Грузия получила деньги после вступления в сообщество.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что получил от всех лидеров европейских стран подтверждение готовности принять страну в ЕС.

