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19:40, 6 октября 2023Ценности

Блогерша раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением

Кадр: видео @kirtitewani

Блогерша Кирти, более известная в соцсетях по никнейму @kirtitewani, раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео инфлюэнсерша разделила свои волосы на несколько прядей и на каждую нанесла маску, изготовленную самостоятельно из алоэ и масла. После этого она посоветовала ее выдержать 20-30 минут и смыть. По ее словам, волосы не только перестанут выпадать, но и станут более сильными и блестящими.

«Это дешево, доступно, и вы можете сделать такую маску сами. Я купила палочку алоэ вера в продуктовом магазине и думаю отказаться от кондиционера», — заявила женщина.

В сентябре блогерша по имени Тулси раскрыла дешевый метод удаления волос на лице. На размещенных кадрах юзерша умылась и нанесла специальный воск на лицо с помощью небольшого деревянного шпателя. Затем поверх косметического продукта девушка приложила салфетку из натуральной ткани и тщательно прикрепила ее к области удаления волосков, а после этого быстрым движением убрала.

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    Мария Винар
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