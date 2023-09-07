Девушка раскрыла дешевый метод удаления волос на лице

Блогерша по имени Тулси раскрыла дешевый метод удаления волос на лице. Соответствующее видео она разместила в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @tiny.tulsi призналась, что регулярно удаляет нежелательную растительность на лице. «Я индийская девушка, а это значит, что я испробовала все возможные методы удаления волос. И позвольте мне сказать, что это обходится дорого!» — посетовала она.

На размещенных кадрах юзерша умылась и нанесла специальный воск на лицо с помощью небольшого деревянного шпателя. Затем поверх косметического продукта девушка приложила салфетку из натуральной ткани и тщательно прикрепила ее к области удаления волосков, а после этого быстрым движением убрала.

«Я брею лицо примерно каждую неделю или раз в две недели, но воск — это единственное, что не повреждает мою кожу и убирает нежелательные волосы. Я научилась им пользоваться — это чрезвычайно просто», — высказалась Тулси.

В заключение пользовательница сети пояснила, что данный способ позволяет значительно сэкономить и выглядеть привлекательнее.

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