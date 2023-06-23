Женщину смутила собственная внешность через два месяца после бритья лица

Блогерша Шантель побрила бакенбарды и показала отросшие волоски спустя два месяца

Блогершу Шантель (фамилия неизвестна) смутила собственная внешность через два месяца после бритья лица. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Сначала на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @chantelleef удалила бакенбарды с помощью бритвенного станка. По ее словам, растительность в упомянутой зоне была причиной ее неуверенности в себе. Затем она показала свой внешний вид спустя два месяца после процедуры, заявив, что совершила большую ошибку. В ролике видно, что в височной области юзерши видны длинные отросшие волоски. «Они выросли в два раза по сравнению с первоначальным размером», — посетовала она.

Видео стало вирусным и набрало более трех миллионов просмотров. Подписчики решили поддержать женщину в комментариях под постом. «Я рада, что не одна такая», «Я все равно продолжаю сбривать эту область», «Если бы я не брила бакенбарды, я бы выглядела, как Элвис Пресли», «Я решилась на лазерную эпиляцию этой области», «Я рекомендую вам попробовать восковую эпиляцию», — высказались они.

В апреле другая блогерша побрила лицо с помощью сухого шампуня на камеру и разозлила подписчиков. Инфлюэнсерша призналась, что решила сделать дермапланинг. При этом юзерша нанесла упомянутое средство на лицо вместо пены для бритья и удалила мелкие волоски.