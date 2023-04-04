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16:11, 4 апреля 2023Ценности

Блогерша побрила лицо с помощью сухого шампуня на камеру и разозлила подписчиков

Блогерша Хейли сделала процедуру дермапланинга с помощью сухого шампуня и бритвы

Кадр: @i.am.hailey1 / Tiktok.com

Блогерша Хейли (фамилия неизвестна) сделала популярную косметическую процедуру на камеру с помощью сухого шампуня и разозлила подписчиков. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом i.am.hailey1 призналась, что решила сделать дермапланинг (манипуляция, в ходе которой с поверхности кожи бритвой снимают слой мертвых клеток и пушок — прим. «Ленты.ру»). При этом юзерша нанесла упомянутое средство на лицо вместо пены для бритья и удалила мелкие волоски. «Это лучший лайфхак!» — заявила она.

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Публикация стала вирусной и набрала 5,9 миллиона просмотров. Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Я косметолог, и я готова заплакать от того, какой вред нанесет такой способ чувствительной коже», «Попробуйте обычное масло, чтобы ваш кожный барьер не был разрушен, и химикаты не повреждали кожу», «Я уверена, что есть методы поэффективнее, чем этот», — написали они.

Ранее в апреле блогерша Мэри Скиннер показала необычный способ визуально омолодиться с помощью бритья бровей. В размещенном видео 24-летняя инфлюэнсерша воспользовалась ручной золотой бритвой и удалила часть бровей. По ее словам, с помощью данного метода ее лицо выглядит зрительно более подтянутым.

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Екатерина Ештокина
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