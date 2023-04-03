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20:35, 3 апреля 2023Ценности

Блогерша показала способ визуально омолодиться с помощью бритья бровей

Блогерша Мэри Скиннер побрила часть бровей для визуальной подтяжки лица

Фото: Eldar Nurkovic / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Мэри Скиннер показала необычный способ визуально омолодиться с помощью бритья бровей. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok.

В размещенном видео 24-летняя инфлюэнсерша с никнеймом mary_skinner, чей аккаунт насчитывает 1,4 миллиона подписчиков, воспользовалась ручной золотой бритвой и удалила часть бровей. По ее словам, с помощью данного метода ее лицо выглядит зрительно более подтянутым.

«Ничто на этой земле не заставляет меня чувствовать себя более уверенно после этой процедуры. Когда я удаляю кончики бровей, контур моего лица становится более четким», — заявила Скиннер.

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Публикация стала вирусной и набрала более 600 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Тоже хочу попробовать, но боюсь», «На самом деле, разница во взгляде до и после процедуры колоссальная», «Разве волоски не станут еще гуще после сбривания?» — высказались они.

В феврале блогерша Хлоя Уотерз раскрыла дешевый способ омолодиться с помощью подручных средств и удивила подписчиков преображением. Юзерша наклеила на концы черной нити канцелярский скотч, закрепила его около ушей, обмотав нитку вокруг головы, и в конце натянула кожу. Таким образом лицо девушки стало выглядеть более гладким и ровным, а признаки старения скрылись.

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Екатерина Ештокина
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