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16:23, 7 февраля 2023Ценности

Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться и удивила подписчиков

Блогерша Хлоя Уотерз наклеила скотч на лицо и удивила подписчиков преображением

Кадр: @chloewaterz

Блогерша Хлоя Уотерз раскрыла дешевый способ омолодиться с помощью подручных средств и удивила подписчиков преображением. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, cначала инфлюэнсерша с никнеймом chloewaterz, чей аккаунт насчитывает более 1,1 миллиона подписчиков, позировала на камеру на фоне бассейна. На размещенных кадрах видно, что на лице Уотерз присутствуют морщины и отеки.

Затем юзерша наклеила на концы черной нити канцелярский скотч, закрепила его около ушей, обмотав нитку вокруг головы, и в конце натянула кожу. Таким образом лицо девушки стало выглядеть более гладким и ровным, а признаки старения скрылись. «Посмотрите, теперь это я в реальном времени», — подписала она видео.

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Публикация стала вирусной и набрала более 15 миллионов просмотров. Зрители неоднозначно отреагировали на совет блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «Неверно, это все-таки фильтр», «Я не верю, что это так просто работает», — заявили одни. «Вау, ты прекрасна», «Сразу стала на 15 лет моложе», — оценили другие.

В декабер 2022 года девушка рассказала о последствиях популярного в соцсетях способа омоложения с помощью скотча от храпа (обычно данное приспособление избавляет от заложенности носа — прим. «Ленты.ру»). Инфлюэнсерша Хэтти Хейс рассказала The Sun, что решила испробовать такой метод омоложения на себе. Как утверждает юзерша, через несколько дней из-за клейкого материала ее губы стали сухими, а на коже появились прыщи.

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Екатерина Ештокина
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