Блогерша Хэтти Хейс наклеила скотч от храпа на губы для омоложения

Девушка рассказала о последствиях популярного в соцсетях способа омоложения. Своим опытом она поделилась с The Sun.

По информации издания, на платформе TikTok появились видео, в которых блогерши наклеивают на губы специальный скотч от храпа (обычно данное приспособление избавляет от заложенности носа — прим. «Ленты.ру»). По их словам, средство убирает носогубные складки, оставляя мышцы лица обездвиженными.

Инфлюэнсерша Хэтти Хейс рассказала The Sun, что решила испробовать такой метод омоложения на себе. Как утверждает юзерша, через несколько дней из-за клейкого материала ее губы стали сухими, а на коже появились прыщи. «И все-таки я предпочитаю стареть! Так я могу насладиться своей красотой, красить губы карандашом и увлажнять их, а еще не испытывать дискомфорта от подобных методов!» — заключила Хейс.

В ноябре блогерша Кей (фамилия неизвестна) показала простой способ подтяжки кожи без помощи инъекций и хирургических вмешательств. Так, чтобы омолодить внешность и визуально отсрочить старение, инфлюэнсерша посоветовала выполнять ручной массаж.