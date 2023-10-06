Автора сериалов «Ганнибал» и «Американские боги» обвинили в домогательствах

Автора сериала «Ганнибал» Брайана Фуллера обвинили в сексуальных домогательствах

Американский режиссер Сэм Уайнман подал в суд на автора сериалов «Ганнибал» и «Американские боги» Брайана Фуллера. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что Уайнман и Фуллер — гомосексуалы. Они вместе работали над документальным проектом «Квир-страх: История квир-ужасов». Истец обвинил шоураннера в сексуальных домогательствах. Так, по его словам, во время съемок Уайнман постоянно говорил о мастурбации, непотребно шутил, а также издевался.

Уайнман подчеркнул, что в августе 2021 года, примерно через четыре недели после того, как он пожаловался на Фуллера, его уволили из команды шоу. Постановщик заявил, что исполнительные продюсеры «Квир-страха» проигнорировали его жалобы, аргументировав это тем, что Фуллер — «это деньги», а потому его нельзя беспокоить.

В свою очередь, адвокат Фуллера усомнился в правдивости обвинения в адрес своего подзащитного и назвал их абсолютной чушью. Защита автора «Ганнибала» готовит встречный иск о клевете.

Ранее французский актер Жерар Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях. В открытом письме артист заявил, что устал слышать обвинения и ложную информацию о себе в последние несколько месяцев.