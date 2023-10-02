Французский актер Жерар Депардье заявил, что устал от обвинений в насилии

Французский актер Жерар Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях. Об этом он сообщил в открытом письме, опубликованном в издании Le Figaro.

Артист заявил, что устал слышать обвинения и ложную информацию о себе в последние несколько месяцев. «Я думал, что мне все равно, но нет, на самом деле нет», — подчеркнул актер.

В письме Депардье отметил, что никогда не причинял женщинам вреда. «Наконец-то я хочу сказать свою правду. Я никогда, никогда не оскорблял женщину. Обидеть женщину — это все равно, что ударить собственную мать ногой в живот», — добавил артист.

В апреле 74-летнего актера обвинили в сексуальном насилии. 13 женщин рассказали об эпизодах домогательств и изнасилований, совершенных артистом в период с 2004-го по 2022 год.