Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:19, 2 октября 2023Культура

Жерар Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях

Французский актер Жерар Депардье заявил, что устал от обвинений в насилии

Фото: Stefanie Loos / Reuters

Французский актер Жерар Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях. Об этом он сообщил в открытом письме, опубликованном в издании Le Figaro.

Артист заявил, что устал слышать обвинения и ложную информацию о себе в последние несколько месяцев. «Я думал, что мне все равно, но нет, на самом деле нет», — подчеркнул актер.

В письме Депардье отметил, что никогда не причинял женщинам вреда. «Наконец-то я хочу сказать свою правду. Я никогда, никогда не оскорблял женщину. Обидеть женщину — это все равно, что ударить собственную мать ногой в живот», — добавил артист.

В апреле 74-летнего актера обвинили в сексуальном насилии. 13 женщин рассказали об эпизодах домогательств и изнасилований, совершенных артистом в период с 2004-го по 2022 год.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об отказе США финансировать Украину

    Великобритания отказалась направлять корабли для вывоза зерна с Украины

    Россиянам назвали самые популярные подержанные иномарки

    Президент ПКР рассказал о доступных для Костомарова видах спорта

    Россиянам назвали самое эффективное средство для стирки белья

    Грузия призвала США ответить за финансирование подготовки революции

    Таиланд захотел сделать безвиз для россиян еще длиннее

    Полковник назвал главную особенность российского бронежилета «Оберег»

    Жерар Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях

    Выдача ипотеки в России резко выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости