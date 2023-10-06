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22:49, 6 октября 2023Россия

Российские артиллеристы подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

ВС РФ подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас уточнил, что военные осуществили выстрел по автомобилю ВСУ из гаубицы Д-20 в промзоне Херсона. По его словам, аэроразведка с помощью беспилотников наблюдала за военным объектом в Херсоне и зафиксировала, что из здания вышли военные ВСУ и сели в бронированный внедорожник Toyota.

«В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражения противника), и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — отметил Бандерас.

Ранее стало известно, что в зоне боевых действий в Донбассе военные ВСУ решили сдаться в плен российским разведчикам всем опорным пунктом из 17 человек.

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    Марина Совина
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