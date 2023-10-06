Украинские военные всем опорным пунктом сдались в плен российским разведчикам

RT: 17 украинских военных сдались в плен ВС РФ в Донбассе

В зоне боевых действий в Донбассе украинские военные решили сдаться в плен российским разведчикам всем опорным пунктом. Об этом пишет Telegram-канал RT.

Канал приводит видеодоказательство, в котором видно, что на российские позиции выходят военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) — всего их 17 человек.

По данным Telegram-канала Grey Zone, они рассказали, что были вынуждены сдаться, так как не могли больше удерживать свой участок без боекомплекта. К тому же не была осуществлена эвакуация раненых сослуживцев.

«Переговоры о сдаче прошли не без участия сотрудников наших спецслужб, которые убедили их в том, что им в плену не грозит опасность, а их личности не будут раскрыты перед украинской стороной, где им может грозить срок за дезертирство», — говорится в материале.

В начале октября стало известно о захвате в плен двух групп ВСУ под Артемовском. Среди взятых в плен военнослужащих все мобилизованные. Уточняется, что в плен попали бойцы 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

