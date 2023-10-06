Инстасамка повернулась к камере боком и была поднята на смех в сети

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, повернулась к камере боком и была поднята на смех в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала в укороченном бежевом пиджаке, облегающей серой юбке длины миди и остроносых голубых сапогах с металлическими заклепками. На одном из фото знаменитость позировала так, что были видны ее ягодицы.

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях. «Зачем брать раскладной стул, если сзади своя табуретка?», «Как кентавр с этими шарами», «Курдюк как у барана», «Как у муравья», «Фото — кринж», — заявили юзеры.

В сентябре Инстасамка показала внешность без макияжа и удивила фанатов. Артистка запечатлела свое лицо крупным планом. На ней были очки в массивной оправе и фиолетовый свитер. На размещенном снимке было видно, что на коже исполнительницы присутствуют расширенные поры, постакне и высыпания в виде прыщей.