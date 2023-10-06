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16:18, 6 октября 2023Путешествия

Самолет сел без шасси, выпустил сноп искр и попал на видео

AP: самолет FedEx экстренно приземлился без шасси в аэропорту Теннесси

Самолет компании FedEx совершил аварийную посадку без шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту штата Теннеси, США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Вечером в среду, 4 октября, Boeing 757 должен был следовать из Чаттануги в Мемфис, но сразу после взлета возникла техническая неисправность. Отмечается, что воздушное судно с тремя членами экипажа на борту сделало круг и вернулось в авиагавань вылета.

Самолет экстренно сел без шасси и выкатился за пределы полосы. Непредвиденная ситуация попала на видео, на котором видно, что при приземлении лайнер выпустил сноп искр.

По данным агентства, пожара на борту не было, но двигатели задымились. В результате происшествия никто не пострадал. «Отличная работа пилота и персонала аэропорта, а также всех реагирующих агентств», — заявила пожарная служба в соцсети X (бывшая Twitter). Инцидент расследует Национальный совет США по безопасности на транспорте.

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    Мария Борисова
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