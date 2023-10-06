Одной стране предрекли повторение «экономического чуда» 1980-х годов

Глава BlackRock Ларри Финк предрек Японии «экономическое чудо» 1980-х годов

Генеральный директор международной инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк предрек Японии повторение «экономического чуда» 1980-х годов. Его слова приводит Bloomberg.

В настоящее время азиатская страна переживает серию «экстраординарных» экономических преобразований, которые могут ускорить темпы роста местного ВВП. При этом положительная динамика может сохраняться на протяжении длительного периода времени, уточнил глава BlackRock.

«История повторяется <...> Я ожидаю, что нынешнее чудо продлится гораздо дольше (периода стремительного экономического роста Японии в 1980-х годах — прим. «Ленты.ру»)», — заключил Финк в ходе выступления в резиденции премьер-министра азиатской страны Фумио Кисиды.

Период японского экономического чуда продолжался с середины 1950-х годов и завершился в начале 1990-х. За это время азиатская страна превратилась в государство со вторым по номинальному объему валовым внутренним продуктом после США. Одними из главных причин стремительного роста стало активное развитие профсоюзных движений, взаимовыгодные отношения предпринимателей с правительством, объединение производителей, поставщиков ресурсов, сбытчиков продукции и банков в тесно связанные группы, а также гарантия пожизненной занятости в больших корпорациях.

Однако быстрый экономический рост Японии в 1980-х годах закончился «лопнувшим пузырем». Из-за резкого укрепления местной национальной валюты — иены — произошел обвал цен на местные активы, за которым последовали десятилетия низкого роста. Подобная динамика была также обусловлена стремительным старением населения в результате демографического кризиса. В настоящее время правительство Кисиды пытается вернуть страну к активному экономическому росту, однако темпы увеличения ВВП в 2023 году остаются небольшими — в районе 1,2-1,6 процента по итогам первых двух кварталов.

В конце июля аналитики Международного валютного фонда (МВФ) предрекли рост японской экономики на 1,4 процента по итогам 2023 года. Эксперты ожидают, что темпы увеличения ВВП азиатской страны будут сопоставимы со средними показателями ее партнеров по «Большой семерке». Так, согласно прогнозу МВФ, к концу декабря экономика США вырастет на 1,8 процента, Великобритании — на 0,4 процента, Франции — на 0,8 процента, Италии — на 1,1 процента, а ВВП Канады поднимется на 1,7 процента.