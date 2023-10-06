Казах-рецидивист попытался пересечь границу России на поезде с углем и попался

Пограничники задержали казаха, пытавшегося проникнуть в РФ на поезде с углем

Сотрудники пограничной службы Алтайского края задержали казаха, который пытался незаконно проникнуть на территорию России в товарном поезде с углем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 34-летний мужчина планировал пересечь границу РФ, чтобы скрыться от правосудия в Казахстане. За пределы своей страны на законных основаниях он выехать не мог, так как находится в розыске, и решил попасть в Россию на товарном поезде из Павлодара.

Во время таможенного контроля мигранта нашли под насыпью угля. Теперь ему грозит до четырех лет в российской колонии за незаконное пересечение государственной границы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Эстонии, который пытался незаконно въехать на территорию России в Псковской области.