ФСБ задержала незаконно проникшего на территорию России эстонца

В Псковской области ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Эстонии, который пытался незаконно пересечь границу в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

О пересекающем границу мужчине сообщил местный житель. В ходе опроса задержанный заявил, что отправился в РФ в поисках лучших условий для жизни. Российской визы у него не оказалось.

В отношении эстонца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК РФ. Его отправили под стражу на время проведения следствия.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики за шпионаж в пользу Украины.