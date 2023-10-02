Силовые структуры
ФСБ задержала незаконно проникшего на территорию России эстонца
В Псковской области ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Эстонии, который пытался незаконно пересечь границу в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.
О пересекающем границу мужчине сообщил местный житель. В ходе опроса задержанный заявил, что отправился в РФ в поисках лучших условий для жизни. Российской визы у него не оказалось.
В отношении эстонца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК РФ. Его отправили под стражу на время проведения следствия.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики за шпионаж в пользу Украины.