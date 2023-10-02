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12:42, 2 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала незаконно проникшего на территорию России эстонца

В Псковской области ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Эстонии, который пытался незаконно пересечь границу в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

О пересекающем границу мужчине сообщил местный житель. В ходе опроса задержанный заявил, что отправился в РФ в поисках лучших условий для жизни. Российской визы у него не оказалось.

В отношении эстонца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК РФ. Его отправили под стражу на время проведения следствия.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики за шпионаж в пользу Украины.

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    Олеся Мицкевич
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