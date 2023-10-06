В Татарстане пройдет форум о 3D-технологиях в промышленности

В Казани состоится всероссийский форум о 3D-технологиях в промышленности

В столице Татарстана, Казани, состоится V Всероссийский лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность». Об этом пишет KP.RU.

Мероприятие о 3D-технологиях в промышленности пройдет с 20 по 21 ноября. Отмечается, что премьер-министр республики Алексей Песошин распорядился создать оргкомитет для подготовки к форуму.

Мероприятие проводится с целью развития отрасли аддитивных технологий 3D-печати и популяризации внедрения новых производственных технологий в разных отраслях промышленности.

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.