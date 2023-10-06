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15:19, 6 октября 2023Культура

Назван диагноз госпитализированного в Узбекистане Кевина Спейси

У Кевина Спейси в Ташкенте обнаружили повышенный уровень кортизола и холестерина

Фото: Susannah Ireland / Reuters

Раскрыты подробности состояния американского актера Кевина Спейси, которого госпитализировали в столице Узбекистана Ташкенте с подозрением на инфаркт. Об этом пишет издание Baza.

По данным источников, врачи провели ряд исследований, результат которых показал, что у Спейси повышенный уровень кортизола и холестерина. Актеру был поставлен диагноз дисциркуляторная энцефалопатия и остеохондроз. Отмечается, что медики отправили его на лечение домой.

4 октября 64-летнему артисту стало плохо во время XV Ташкентского международного кинофестиваля. Кевин Спейси был госпитализирован с подозрением на инфаркт, однако опасения не подтвердились.

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    Варвара Кошечкина
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