Актер Кевин Спейси попал в больницу в Ташкенте с подозрением на инфаркт

Американского актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что 64-летнему артисту стало плохо во время XV Ташкентского международного кинофестиваля в среду, 4 октября, однако опасения не подтвердились. «Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале», — пишет издание.

В медицинском учреждении врачи обследовали знаменитость и провели ему МРТ. Позднее Спейси выступил на фестивале с речью, в которой рассказал о произошедшем.

В июле 2023 года стало известно, что Лондонский суд присяжных оправдал Кевина Спейси и признал невиновным в сексуальных преступлениях. Обвинения в домогательствах в отношении четырех мужчин касались событий с 2004 по 2013 год. Однако уже в сентябре голливудского актера снова обвинили в сексуальном домогательстве.