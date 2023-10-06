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19:43, 6 октября 2023Силовые структуры

Россиянин украл из банка девять миллионов рублей и сбежал в Перу

В Ярославле суд дал 3,5 года банковскому клерку за кражу 9 млн рублей

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Кировский районный суд Ярославля приговорил к 3,5 года лишения свободы банковского клерка за кражу девяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 году мужчина занимал должность ведущего специалиста по работе с клиентами в ярославском филиале российского банка. Он составил фиктивные документы о заключении клиентом договора страхования, а затем сымитировал получение денег для зачисления их на счет. Клерк заменил банкноты купюрами из банка приколов, после чего уехал в Перу, отмечает РИА Новости. Там россиянин женился на местной чиновнице, которая не была в курсе его криминального прошлого. В настоящее время женщина беременна.

В марте власти Перу выдали бывшего клерка МВД России. Официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк назвала его Леонидом Лавровым.

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    Любовь Ширижик
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