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11:04, 6 октября 2023Культура

Егор Крид встретил экс-возлюбленную на сцене и пошутил над ней

Егор Крид встретил экс-возлюбленную Валю Карнавал на сцене и пошутил над ней

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) встретился со своей экс-возлюбленной, певицей и блогершей Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) на одной сцене и пошутил над ней. Об этом сообщил телеканал МУЗ-ТВ в своем Telegram.

«Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому что слева от меня Валя Карнавал», — сказал артист. Он добавил, что был вынужден посетить мероприятие с высокой температурой и спеть вживую, несмотря на боль в горле.

После получения награды в номинации «Певец года» рэпер пожал руку своей бывшей девушке.

О романе Крида и Карнавал стало известно в 2020-м, а спустя год пара рассталась. Блогерша обвинила исполнителя в плохом отношении к ней, а рэпер высмеял ее в своих клипах.

Ранее сообщалось, что российский певец Шура довел Карнавал до слез на съемках шоу «Битва поколений». «Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — отрезал Шура.

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    Анастасия Астахова
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