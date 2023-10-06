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11:49, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Сообщение о «потемкинских деревнях» в Мариуполе не подтвердилось

Данные о том, что в Мариуполе не идут восстановительные работы, не подтвердились

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

5 октября бывший советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в своем Telegram-канале, что Россия строит в Мариуполе «потемкинские деревни», а о реальном восстановлении города речи не идет. Однако информация не подтвердилась.

В качестве подтверждения экс-чиновник прикрепил видео, но снятое говорит об обратном. На первых секундах ролика запечатлено, что ведутся работы по восстановлению кровли, на 10-й и 15-й секундах, а также на 1-й минуте 5-й секунде (1:05) видны строительные леса — эти признаки свидетельствуют об активной восстановительной работе Мариуполя.

В июне мэр города Олег Моргун сообщал, что город может быть полностью восстановлен в течение трех лет,

В восстановительных работах на территории новых регионов России работают 50 тысяч строителей и задействованы 33 государственные компании. В Мариуполе трудятся волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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    Варвара Кошечкина
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