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14:55, 6 октября 2023Наука и техника

Разработано способное не намокать месяцами гидрофобное покрытие

Nature Materials: разработано вдохновленное пауками гидрофобное покрытие

Фото: CDC / Unsplash

Гарвардские специалисты разработали гидрофобное покрытие, способное не намокать месяцами. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

Вдохновившись естественными водозащитными свойствами некоторых животных (пауками Argyroneta aquatica), команда создала материал со стабильным пластроном. Пластрон — тонкий слой воздуха, задерживаемый волосками. Новый метод позволил определить все необходимые параметры, включая информацию о шероховатости поверхности, гидрофобности поверхностных молекул, покрытии пластрона и углах контакта. Затем специалисты изготовили материал из недорогого титанового сплава с долговечным пластроном, который сохранял поверхность сухой гораздо дольше, чем пластроны живых организмов.

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Последующие испытания показали, что покрытие может находиться под водой 208 дней и пережить сотни погружений в чашку Петри с кровью. Это значительно уменьшило рост кишечной палочки и ракушек на ее поверхности и полностью остановило прилипание мидий.

В будущем разработку планируют использовать в биомедицинских целях, например, для сокращения рисков инфицирования при операции или в качестве биоразлагаемых имплантатов, таких как стенты. Кроме того, материал можно применять под водой для препятствия образования ржавчины трубопроводов и датчиков.

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    Елена Апазиди
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