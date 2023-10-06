Следы медведя на «магнитном» пляже на Курилах сняли на видео

Медведь оставил следы на «магнитном» пляже на Итурупе

Медведь оставил следы на магнитном песке у Белых скал острова Итуруп. Видео, снятое туристами, опубликовал Telegram-канал «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах запечатлены крупные отпечатки лап хищника на пляже с титано-магнетитовым вулканическим песком.

Один из участников видео при этом показывает популярный на острове трюк — подносит к песку с крайне высоким содержанием железа магнит, и на его поверхности образуются «ежики» из черных крупиц.

«Мишки, магнитный песочек — вот такой вот волшебный Итуруп», — прокомментировала автор ролика.

Ранее группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц. На кадрах было запечатлено семейство японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.