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10:18, 6 октября 2023Моя страна

Следы медведя на «магнитном» пляже на Курилах сняли на видео

Медведь оставил следы на «магнитном» пляже на Итурупе

Медведь оставил следы на магнитном песке у Белых скал острова Итуруп. Видео, снятое туристами, опубликовал Telegram-канал «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах запечатлены крупные отпечатки лап хищника на пляже с титано-магнетитовым вулканическим песком.

Один из участников видео при этом показывает популярный на острове трюк — подносит к песку с крайне высоким содержанием железа магнит, и на его поверхности образуются «ежики» из черных крупиц.

«Мишки, магнитный песочек — вот такой вот волшебный Итуруп», — прокомментировала автор ролика.

Ранее группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц. На кадрах было запечатлено семейство японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.

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    Варвара Кошечкина
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