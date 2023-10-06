На Украине завели новое уголовное дело на митрополита УПЦ

СБУ завела новое уголовное дело на митрополита Черкасской епархии УПЦ

Служба безопасности Украины (ВСУ) завела уголовное дело на митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обвинив его в разжигании религиозной вражды. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По версии СБУ, обвиняемый разжигал религиозную вражду во время домашнего ареста, пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий.

Митрополита обвиняют в попытке дискредитации сотрудников правоохранительных органов, которые проводили «мероприятия по безопасности на территории религиозных общин области». Таким образом, ему предъявили обвинение по статье 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно») Уголовного кодекса Украины.

12 апреля суд на Украине отправил под домашний арест на 60 суток митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия. Его обвинили в разжигание межконфессиональной розни и прославление действий Российской Федерации.