Соколовский: Нацгвардии Украины придется покупать зимнюю одежду за свой счет

Национальной гвардии Украины придется покупать зимнюю одежду за свой счет из-за махинаций при заключении государственных контрактов на ее закупку. Об этом предупредил член президиума совета в украинской федерации работодателей Александр Соколовский на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кажется, что зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, а может, не дождутся ее и вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги», — написал Соколовский.

Как указал чиновник, Нацгвардия Украины заключила контракт на пошив зимней формы на 5,3 миллиона долларов с фирмой «Трейд-Прим», у которой нет собственного швейного производства, она занимается сельским хозяйством. Контракт был заключен в обход украинской системы тендеров для госзакупок Prozorro, добавил Соколовский.

В то же время, по его данным, Нацгвардия также заключала контракт на поставку летней военной формы с посреднической фирмой «Шеврон-Киев», которая тоже не имеет производственных мощностей. Фирма должна была поставить 48 тысяч комплектов, однако на начало октября смогла поставить лишь одну тысячу.

Ранее издание Politico сообщало, что чиновники Белого дома всерьез обеспокоены высоким уровнем коррупции на Украине и готовы принимать меры по ее снижению, в противном случае союзники президента США Джо Байдена могут отказаться от дальнейшего предоставления помощи Киеву.