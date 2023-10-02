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14:21, 2 октября 2023Мир

В Белом доме раскрыли отношение к высокому уровню коррупции на Украине

Politico: Белый дом всерьез обеспокоен высоким уровнем коррупции на Украине

Фото: Unsplash

Чиновники Белого дома всерьез обеспокоены высоким уровнем коррупции на Украине и готовы принимать меры по ее снижению, в противном случае союзники президента США Джо Байдена могут отказаться от дальнейшего предоставления помощи Киеву. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает Politico.

«Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству [Украины] ...Администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США», — говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что США попросили Украину не допускать в стране коррупционных скандалов в течение 45 дней. «К нам одна главная публичная претензия: коррупция. Честно, даже значительно преувеличено, и это не очень справедливо. Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней и все время нужно пройти без никакого большого коррупционного скандала», — написал Железняк, отметив, что украинской стороне это сообщили напрямую.

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    Виктория Кондратьева
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