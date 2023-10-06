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17:55, 6 октября 2023Мир

Посол России в Вене ответил на обвинения в ударе по селу Гроза

Посол России в Вене Любинский: Россия не наносит удары по гражданским объектам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам. Так посол России в Вене Дмитрий Любинский ответил на обвинения в адрес РФ в ударе по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области, передает РИА Новости.

Дипломат выразил недоумение фактом срочного вызова в МИД страны на основе «лишь голословных обвинений президента Украины [Владимира Зеленского] в адрес России». Он связал инцидент со встречей Зеленского 5 октября с его западными спонсорами.

Любинский также обратил внимание, что Вена не реагирует на практически ежедневные обстрелы украинскими военными гражданской инфраструктуры в Донбассе.

Ранее в ответ на ситуацию с селом Гроза пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам Украины. Он отметил, что РФ работает только по скоплению военных и армейского руководства.

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    Виктория Кондратьева
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